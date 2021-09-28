Издательство "Фолио" завершило перевод книги Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Украинская версия получила название "Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол".

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В продажу книга поступит в середине октября. Цена автобиографии Шевченко составит 340 гривен.

Отметим, что в Италии книга вышла в апреле. Шевченко написал собственные воспоминания в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа и рассматривает варианты продолжения тренерской карьеры.