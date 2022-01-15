После ухода Шевченко Дженоа временно возглавил Абдулай Конко. Француз раньше работал с юношеской командой генуэзцев.

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Помогать 37-летнему Конко будет его ассистент Роберто Мургито. Эти наставники будут готовить "грифонов" к следующему матчу против Фиорентины в рамках Серии А. Состоится он в понедельник, 17 января.

В прошлом Конко выступал за Дженоа. Значительная часть карьеры этого полузащитника также прошла в Севилье и Лацио. В составе испанской команды Конко, в частности, противостоял львовским Карпатам в 2010 году в матчах Лиги Европы.

Напомним, в субботу, 15 января, было официально объявлено об отставке Андрея Шевченко. В 11 поединках под его руководством генуэзцы одержали только одну победу.