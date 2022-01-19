"Никаких 20 миллионов евро компенсации штаб украинского коуча не получил. Не верьте сплетням!" – написал журналист каналов "Футбол".

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Игорь Бурбас сообщил о том, что Шевченко будет находиться на контракте с Дженоа до того момента, пока не найдет новое место работы.

Соответственно спешить с трудоустройством неотложной нужды нет. Сами понимаете – зарплата ежемесячно в полном размере будет выплачиваться до лета 2024-го. К слову, чистыми она составляет 2,3 млн евро в год. Еще 1 млн Шева должен был получить бонус, если бы сохранил прописку в Серии А. Но не суждено. Руководство решило иначе и теперь будет удерживать на балансе весь штаб украинца, обходящегося клубу в 7 млн годовых, – написал журналист.

Также Бурбас сообщил о том, что Шевченко стал третьим наставником, у которого продолжает действовать контракт с "грифонами". Ранее схожие договоренности возникли у Давиде Баллардини и Роландо Марана.

Напомним, что 15 января Дженоа официально объявил об уходе Андрея Шевченко и его тренерского штаба. Под руководством украинца генуэзцы не одержали ни одной победы в Серии А и находятся на дне турнирной таблицы. Уже без Шевченко "грифоны" потерпели разгромное поражение от Фиорентины со счетом 0:6.