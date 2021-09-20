Как рассказал журналист Игорь Цыганик, Малиновский должен был стать не единственной жертвой нового тренера сборной. Вне заявки команды на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины должен был оказаться и Александр Караваев, чьи ошибки привели к сенсационной ничьей против Казахстана.

К теме Тренер должен объяснить общественности свое решение, – эксперт не понимает игнора Малиновского

В первоочередном списке Петракова на матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины не было и Караваева. Он не хотел вызвать его. И там просто вмешались определенные люди, произошли определенные обстоятельства, и Караваева таки вызвали на сбор национальной команды,

– утверждает Цыганык.

Напомним, Петраков в октябрьских матчах решил обойтись без Руслана Малиновского, за что уже получил порцию критики. Для шансов на выход в финальную часть чемпионата мира Украина должна одержать максимальное количество очков в матчах против финнов и боснийцев, с которыми мы сыграем дважды.