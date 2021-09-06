Шевченко опроверг слухи о возможности возглавить сенсационную сборную

Ранее в СМИ звучала информация о том, что Андрей Шевченко был кандидатом на пост главного тренера сборной Узбекистана. Специалист уверяет, что слухи не соответствуют действительности.

По словам Шевченко, он и его штаб сейчас действительно рассматривают различные варианты продолжения карьеры. Но после Евро-2020 ему нужна была пауза и отдых.

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Правда ли про Узбекистан? Это не правда. Мы взяли немного времени. Я не буду комментировать, что мы рассматриваем, которые чемпионаты и другие наши варианты,

– сказал Шевченко.

Также специалист добавил, что он действительно в будущем может возглавить другую сборную, но всегда будет болеть за национальную команду Украины, за которую выступал с 18 лет и до завершения карьеры.

Напомним, 1 августа в Шевченко завершился контракт с УАФ, стороны не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. Сейчас ассоциация футбола и специалист пытаются оправдать себя и уверяют, что вина о прекращении сотрудничества лежит не на них.