Сага с уходом Андрея Шевченко из сборной Украины продолжается. Противостояние специалиста и УАФ начинает переходить в фарс, который никоим образом не украсит украинский футбол.

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Версия Шевченко

По словам Андрея Николаевича, он и его штаб хотели продолжить работу со сборной Украины. Их контракт был рассчитан до 31 июля 2021 с правом пролонгации еще на 1,5 года.

Еще до завершения контракта он сообщил президенту УАФ Андрею Павелко, что желает остаться, но тот игнорировал обсуждения этого вопроса.

Шевченко утверждает, что хотел и дальше быть тренером сборной​ / Фото УАФ

1 августа Шевченко написал, что его контракт с УАФ завершился, и период в сборной был очень хорошим. Сам он уверяет, что речь шла лишь о завершении контракта, но все это восприняли, как прощание специалиста с "желто-синими".

Также тренер уверяет, что не получал от УАФ никаких писем и больше не общался с Павелко на эту тему.

О чем хотел бы спросить? Почему не был продлен контракт. Об изменении финансовых условий речь не шла, я просто хотел продолжить работу. Никакого общения с Андреем Павелко по этому поводу у меня не было,

– говорил Шевченко на встрече с журналистами.

Версия УАФ

В УАФ утверждают, что хотели продолжить работу с Шевченко и даже прислали ему письмо-приглашение на обсуждение дальнейшего сотрудничества, которое должно было состояться 3 июля. УАФ имеет квитанцию, что письмо пришло к адресату, но ответа от Шевченко не было.

Письмо УАФ к Шевченко / Скріншот

Интересно, что сам Андрей Николаевич уверяет, что проверял электронную почту, то есть имейл. А УАФ прислала бумажное письмо на адрес тренера, который был указан в контракте. Поскольку Шевченко ответа не дал, УАФ должна была в авральном режиме искать ему замену. Главным кандидатом был Сергей Ребров, но Аль-Айн не отпустил специалиста, поэтому кресло тренера национальной команды с приставкой и.о. занял Александр Петраков.

Объяснения сторон – смешные

Андрей Шевченко и Андрей Павелко – кумовья. Аргумент "кто-то не ответил на письмо" – абсурден, ведь каждый из них имеет нужный номер телефона. Один звонок – и не нужно никаких писем.

Также интересно, что Шевченко хранил молчание целый месяц. Его объяснение: "Ждал, когда вся моя команда сможет приехать в Киев". Это, конечно, прекрасно, но что мешало ему написать еще один пост в социальных сетях? Вместо этого футбольная общественность целый месяц искала догадки, а сборная две недели была без тренера перед очень ответственными матчами.

Назначение Петракова было незапланированным / Фото УАФ

УАФ показала письмо Шевченко только после того, как он собрал журналистов и "раскрыл карты". Почему письмо не показали раньше – никто не объясняет.

В итоге футбольная Украина снова наблюдает за детскими спорами, которыми, к сожалению, мы можем похвастаться в достаточном количестве.