Во вторник, 13 октября, сборная Украины на НСК "Олимпийский" будет принимать Испанию в матче Лиги наций. О самом интересном перед поединком читайте в материале Спорт24.

Украина – Испания: главное

Что: Лига наций УЕФА;

Где: НСК "Олимпийский", Киев;

Когда: Вторник, 13 октября,

Главный арбитр: Павел Гиль;

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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История встреч Испания – Украина

Всего команды провели шесть очных встреч, в которых пять раз фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью – 2:2. Это произошло в марте 2003 года в рамках отбора на Евро-2004. Ответный матч команд, который состоялся в Испании, завершился победой хозяев 2:1.

Пожалуй, самое известное противостояние команд – это матч чемпионата мира по футболу 2006 года, когда Испания разгромила команду Блохина 4:0.

Еще дважды жребий свел команды в отборе на Евро-2016. Тогда испанцы праздновали минимальную победу 1:0 в обоих противостояниях.

Последний раз сборные встречались между собой в начале сентября, когда Испания на своем поле разгромила Украину во втором туре Лиги Наций 4:0.

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Состояние сборных перед игрой

Желто-синие провалили три последних матча, после того, как они вышли в Лигу А. После победы в группе В квалификации к перенесенному чемпионата Европы команда Шевченко стала чаще видеться с лучшими сборными. В гостях у испанцев и французов Украина пропустила в сумме 11 мячей, а дома она минимально проиграла немцам.

У сборной Украины тяжелая ситуация с составом из-за обилия травмированных и больных игроков. Также предстоящей встрече из-за дисквалификации пропустит полузащитник Руслан Малиновский.

"Красная фурия" набрала семь очков из девяти возможных: две победы и ничья с разницей голов +5. Таким образом, сборная оторвалась от Германии на два пункта, хотя за весь год она ни разу не победила вне дома. С середины октября 2019 года Испания четыре раза подряд поделила очки с соперниками.

Украина – Испания: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet предпочитают в матче гостям. Победу сборной Испании они оценили коэффициентом 1,46. На то, что подопечные Шевченко смогут дать достойный бой сопернику и победить – 7,40. На ничью в матче стоит коэффициент 5,45.

Болельщики на НСК "Олимпийский в Киеве смогут увидеть первый гол в матче в исполнении испанских футболистов – 1,39. На то, что команда Шевченко первой сможет открыть счет на табло – 3,38.

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