Шевченко официально возглавил Дженоа: начало клубного тренерского пути звездного украинца
7 ноября 2021 , 19:31Читати новину українською
Источник:сайт Дженоа
45-летний Андрей Шевченко возглавил Дженоа. Клуб объявил о подписании соглашения с бывшим тренером сборной Украины.
Клубная карьера Шевченко-тренера официально началась. Специалист будет пытаться спасти ситуацию в Дженоа, оказавшемся перед зоной вылета.
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Контракт Шевченко с генуэзцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Его зарплата составит 1,8 миллионов евро в год плюс бонусы.
Владельцы клуба "777 Partners" рассматривают Шевченко как центральную фигуру трансформаций клуба.
Первый матч в новой роли Шевченко проведет 21 ноября – Дженоа сыграет против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.