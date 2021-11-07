По мнению авторитетной La Gazzetta dello Sport, именно Виктор Коваленко стал лучшим в составе Специи по итогам матча. Титул MVP он разделил с автором гола Якопо Салой.

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Интересно, что таблоид обычно выделяет лишь одного футболиста в составе команды.

Внес большой вклад в начало и завершающую фазу победной атаки,

– резюмировало издание игру Коваленко.

В Серии А за Специю Коваленко в этом сезоне провел 6 матчей, в его активе – 1 гол и 2 результативных передачи.

Напомним, права на Коваленко принадлежат Аталанте, за Специю он выступает на правах аренды.