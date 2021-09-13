Сейчас Андрей Шевченко находится в Италии. Легенда украинского футбола не отказал себе в удовольствии посетить этап Формулы-1 в Монце.

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Бывший наставник сборной встретился на событии со звездными друзьями, о чем сразу же сообщил в своем инстаграм. За гонкой он наблюдал вместе легендарными футболистами Ромы Франческо Тотти и Венсаном Кандела, уже бывшим тренером Ювентуса Андреа Пирло, восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом и знаменитым голливудским актером Вином Дизелем.