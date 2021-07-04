"Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Поэтому поздравляю их и желаю удачи в будущем. Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь мяч на 3-й минуте, то сразу все ломается – приходится перестраиваться", – сказал Ярмоленко.

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Также Андрей не скупился на комплименты для своей команды:

Мы – отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и благодаря чему мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 0:4 сегодня, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию – это огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом.

В завершение Ярмоленко подытожил Евро-2020 для Украины.

Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, и в целом я доволен результатом. Мы задержались дольше на турнире, чем такие команды, как Германия, Португалия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили считаю, одной из лучших команд мира, – сказал Ярмоленко.

Напомним, что украинцы уступили Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.