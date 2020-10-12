Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 12 октября пообщался с журналистами. Шевченко поделился ожиданиями от матча против Испании в рамках Лиги наций.

Во время пресс-конференции Шевченко сообщил, что в команде пока нет кадровых проблем. Об этом сообщает 24 канал.

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"Пока проблем не было. Ребята восстанавливаются, у нас сегодня предигровая тренировка. Очень важно, как они будут себя чувствовать. Утром общались с Коваленко, у него проблем не было. Тесты были отрицательными – это тоже положительно для нас. Готовимся по нашему плану" , – сказал Шевченко.

Сборная Украины не может отличиться в воротах Испании с 2003 года. Последний раз это делал именно Шевченко. Наставник "сине-желтых" попытался объяснить безголевую серию Украины в противостоянии с Испанией.

Наши футболисты делают максимум того, что сегодня могут. В Испании сегодня команда сильнее. В последние годы она была сильнее. Мы стараемся, работаем над этим. Знаю, у наскольких футболистов есть мотивация, чтобы показать хорошую игру,

– отметил Шевченко.

Если перекроем фланги, попробуем дать бой Испании

Наставник "сине-желтых" готовится изменить структуру обороны команды.

"Испания очень хорошо использует фланги. У них очень хорошие качественные футболисты на флангах, которые прекрасно играют один в один. Считаю, если сможем перекрыть фланги, попробуем дать бой Испании", – отметил Шевченко.

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Шевченко еще не определился, кто заменит дисквалифицированного Руслана Малиновского.

"Мы должны командно сыграть более компактно, агрессивно. Будет много зависеть от состояния футболистов. Энергетически нужно будет затратить гораздо больше энергии.

По замене Малиновского – будем определяться с составом. Сегодня будет предигровая тренировка, это один из тестов, чтобы футболисты могли показать свое состояние. У меня есть уже идея, сегодня отработаем еще, посмотрим, сработает ли план на матч", – резюмировал тренер Украины.

Матч 4-го тура Лиги наций Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". На игре ожидается около 17 тысяч зрителей.