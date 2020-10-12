Наставник сборной Испании Луис Энрике 12-го октября пообщался с журналистами перед матчем против Украины. Тренер "красной фурии" поделился мнением об украинской сборной.

Это интересная сборная

Описывая сборную Украины, Луис Энрике обратил внимание, что команда Андрея Шевченко придерживается принципов своего игрового стиля. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы оцениваем каждую команду отдельно, отдельных игроков. Это интересная сборная, коллектив, который сохраняет верность своей игровой манере, придерживается принципов, чтобы достигать целей. Это мы увидим завтра в матче. Испания приложит усилия, чтобы показать, на что мы способны,

– сказал Энрике.

Украина – еще одна " Феррари"

Один из журналистов на пресс-конференции заявил, что Испания – очень быстрая команда и сравнил с "Феррари".

Журналист спросил Энрике, с чем, по его мнению, можно сравнить сборную Украины. Ответ тренера был лаконичным:"еще одна Феррари".

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Из-за того, что сборная Украины находится не в основном составе, Энрике заявил, что "сине-желтые" являются для них еще большей загадкой, чем для украинских СМИ и болельщиков.

Наставник испанцев выделил Тараса Степаненко, который пропустит игру из-за коронавирус.

"Если для вас Украина загадка, то что нам сказать? Команда интересная, сложная. Можно многих назвать. Например, Степаненко. Команда может быть крепкой в обороне. Во главе команды Андрей Шевченко. Так что есть много положительных вещей, о которых можно говорить.

Матч 4-го тура Лиги наций Украина – Испания состоится 13-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский". На игре ожидается около 17 тысяч зрителей.