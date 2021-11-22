Дженоа удавалось "сушить" матч против Ромы в течение 80 минут. По мнению одного из лидеров команды Стефано Стураро, команду наказали за невнимательность.

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Шевченко готовит нас к разным идеям игры, которые мы все должны понимать и брать на себя обязательства. Только время, самоотдача и тренировка дадут нам компактную команду и игру,

– считает футболист.

Следующий матч Дженоа Андрея Шевченко проведет 28 ноября на выезде против Удинезе. Генуэзцы находятся в зоне вылета, поэтому каждое очко для команды на вес золота.

Основной задачей Шевченко на сезон 2021/22 является сохранение прописки в Серии А. Руководство готово выделить ему ресурсы на новых футболистов уже этой зимой.