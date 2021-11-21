Андрей Шевченко и Жозе Моуринью вместе предстали перед публикой на "Луиджи Феррарис". Старые знакомые готовились к встрече в новой роли, обнялись на прощание и заняли места на своих скамейках.

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Гости начали очень активно и даже забили. Генрих Мхитарян хорошо приложился к мячу и был готов праздновать, впрочем рефери поднял руку – гол отменен. Оказалось, что на пути к воротам мяч попал в руку нападающему Ромы Темми Абрахаму. До перерыва генуэзцы игру выровняли и преимущество Ромы уже не было тотальным.

Во втором тайме игра нервов продолжалась. На 75-й минуте наставник римлян бросил в бой ганца Феликса Афена-Гьяна, для которого это был лишь второй матч в составе Ромы. Прошло 7 минут и 18-летний игрок вколотил мяч в сетку после фантастического прохода Мхитаряна. Ганец изо всех сил побежал праздновать вместе со скамейкой запасных и Моуринью. А уже в компенсированное время Афена-Гьян выдал невероятный удар и оформил дубль. Космический гол!

Как итог, печальный дебют украинского наставника. Дженоа с 9 очками остается в зоне вылета.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 13 тур

Дженоа – Рома 0:2

Голы: Афена-Гьян, 82, 90+4.