Дженоа вдавалося "сушити" матч проти Роми впродовж 80 хвилин. На думку одного з лідерів команди Стефано Стураро, команду покарали за неуважність.

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Шевченко готує нас до різних ідей гри, які ми всі маємо розуміти та брати на себе зобов'язання. Тільки час, самовіддача та тренування дадуть нам компактну команду та гру,

– вважає футболіст.

Наступний матч Дженоа Андрія Шевченка проведе 28 листопада на виїзді проти Удінезе. Генуезці перебувають у зоні вильоту, тому кожне очко для команди на вагу золота.

Основним завданням Шевченка на сезон 2021/22 є збереження прописки у Серії А. Керівництво готове виділити йому ресурси на нових футболістів вже цієї зими.