Молодой футболист рад, что получил вызов в сборную, и поражен работой наставника команды Андрея Шевченко.

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"Приятно, что обратили внимание. Пока начало, посмотрим, как будет дальше. Всегда приятно, когда вызывают в сборную. Есть шанс проявить себя.

Был ли знаком с Шевченко раньше? Нет, это первый раз. Подсказывает, была первая тренировка. Говорит: "Если ошибешься – ничего страшного. Нужно пробовать". Будем общаться в последующие дни, будет больше понимания, чего от меня хотят", – рассказал Попов.

Напомним, сборная Украины собралась в Харькове и начала подготовку к Евро-2020. 25 мая подопечные Шевченко сыграют товарищеский матч против Бахрейна. Евро-2020 стартует 11 июня.



