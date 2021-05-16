Как рассказал голкипер, задуматься об уходе из сборной заставил возраст, но пандемия позволила ему еще насладиться пребыванием в команде Шевченко.

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"Я давно решил, что попрощаюсь со сборной после этого чемпионата. Поэтому перенос Евро, возможно, мне и на пользу – так уже год не был бы в столь замечательной команде. Мое решение окончательное, я не гонюсь за круглыми числами, а наоборот – горжусь , что все это было в моей жизни.

Начиная примерно с 2005 года, я ездил в сборную постоянно – сначала в молодежку, затем в национальную. Было много хороших матчей, были и разочарования, но я всегда был горд тем, что находился в главной команде своей страны", – сказал Андрей.

Также голкипер отметил, что завершать карьеру не собирается, а только сосредоточит свои силы на выступлениях за клуб.