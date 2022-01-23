Польский футбольный союз делает все возможное, чтобы Андрей Шевченко стал во главе национальной команды. В марте "Кадра" сыграет против России в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре, поэтому имя нового наставника должно быть объявлено в ближайшее время.

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Раньше звучала информация о финансовых разногласиях, но кажется, стороны нашли выход. Футбольный союз будет платить только часть зарплаты украинца, остальное возьмут на себя спонсоры.

Также Шевченко не хочет отказываться от компенсации за досрочное увольнение из Дженоа, а это как минимум 6 миллионов евро. "Грифоны" же готовы держать его на контракте, чтобы не платить сумасшедшую компенсацию.

Кроме того, судьбу Шевченко может определить жена – Кристен Пазик. Она имеет польские корни, которые могут позволить их сыну Кристиану, которому сейчас 14, в будущем играть под руководством отца за сборную Польши.

Футбольные чиновники Польши обещают, что имя нового наставника "Кадры" будет известно 31 января. Матч Польши против россиян намечен на 24 марта.