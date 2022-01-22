Аль-Айн проиграл прямому конкуренту в борьбе за чемпионство Аль-Шарджи (0:2), а затем вылетел из Кубка Президента из-за поражения Аль-Васлу (1:2).

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В клубе не собираются мириться с неудачами, поэтому сразу организовали "разбор полетов". Как отметил руководитель Аль-Айна Абдулла Али, поражение – это коллективная ответственность.

Мы не можем обвинять в этом кого-то из игроков, но все мы обязаны повышать доверие ко всем, потому что стратегия Аль-Айна зависит от принципа интеграции ролей на поле,

– сказал функционер.

Неутешительные результаты обсудили на специальном собрании, участие в котором принял и главный тренер команды Сергей Ребров.

"Каждому игроку поручено исполнять наступательную и оборонительную роли в течение 90 минут матча. Мы провели совещание под председательством главного тренера с участием всех игроков и прозрачно обсудили ситуацию", – добавил Али.