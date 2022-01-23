Польський футбольний союз робить все можливе для того, щоб Андрій Шевченко став на чолі національної команди. У березні "Кадра" зіграє проти Росії у плей-офф відбору на ЧС-2022 в Катарі, тому ім'я нового наставника мають оголосити найближчим часом.

Цікаво Ребров має проблеми в Аль-Айні – клуб провів спеціальну нараду

Раніше лунала інформація про фінансові розбіжності, але здається, сторони знайшли вихід. Футбольний союз платитиме лише частину зарплати українця, решту візьмуть на себе спонсори.

Також Шевченко не хоче відмовлятися від компенсації за дострокове звільнення з Дженоа, а це як мінімум 6 мільйонів євро. "Грифони" ж готові тримати його на контракті, аби не платити шалену компенсацію.

Окрім того, долю Шевченка може визначити дружина – Крістен Пазік. Вона має польське коріння, що може дозволити їх сину Крістіану, якому зараз 14, в майбутньому грати під керівництвом батька за збірну Польщі.

Футбольні чиновники Польщі обіцяють, що ім'я нового наставника "Кадри" буде відоме 31 січня. Матч Польщі проти росіян запланований на 24 березня.