Евгений получил наивысший балл, но его команда проиграла в третьем матче подряд.

Украинец вышел в стартовом составе Кортрейка на матч с Серкль Брюгге. Все голы были забиты до перерыва.

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Ике Угбо и Страхиня Павлович дважды отличились в середине тайма. На последней минуте первой половины встречи хозяева один гол отыграли. Евгений Макаренко получил передачу с правого фланга и мощно пробил. Настоящий шедевр от украинца!

Однако на большее Кортрейк не удосужился и снова проиграл. Очередная неудача негативно повлияла на положение команды Макаренко в турнирной таблице. Кортрейк идет 13-м, а следующую игру проведет в среду против Беерсхота.

Портал WhoScored оценил Макаренко высокими 7, 84 – это лучший показатель в команде. Стоит добавить, что Евгений проводит прекрасный сезон. Он не только вернулся в сборную Украины, но и находится среди лучших голеадоров Кортрейка. В этом сезоне Евгений отметился тремя голами (при этом, в предыдущих трех сезонах в Бельгии он не забивал ни разу).

Гол Макаренко

Чемпионат Бельгии, 21 тур

Кортрейк – Серкль Брюгге 1:2

Голы: Макаренко, 45 – Угбо, 23, Павлович, 28.