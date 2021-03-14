Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не сможет помочь национальной команде Нидерландов на Евро-2020.

По мнению главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, защитники мерсисайдцев Вирджил ван Дейк и Джо Гомес не успеют восстановиться к Евро-2020.

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"Джо все еще даже не бегает, Вирджил уже начал беговую работу, но очень сложно. Мы будем счастливы, когда они будут готовы тренироваться с нами, но о Евро я бы не думал.

Когда игрок должен вернуться, чтобы быть готовым к игре на Евро? За неделю до этого? В день начала Евро? Я не знаю. Я понимаю, возможно, это необходимо, но мы не можем принимать это решение и не будем. Они вернутся, когда вернутся", – сказал Клопп.

Напомним, Евро-2020 стартует 11 июня. Вирджил ван Дейк – лидер сборной Нидерландов, с которой подопечные Шевченко сыграют в рамках группового этапа 13 июня.