Наставник Легии Чеслав Михневич эмоционально прокомментировал реакцию украинского защитника Артема Шабанова на вылет из Кубка Польши.

Варшавская Легия уступила Пясту и покинула Кубок Польши. Едва ли не главным виновником поражения стал защитник Артем Шабанов, вина которого есть в обоих пропущенных мячах.

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После матча Артем остался лежать на газоне. Весь состав Легии ушел в розлягальню, а поднял украинца соперник, испанец Жерар Бадия. Этот поступок потряс сеть, но нанес удар по репутации Легии.

Наставник команды Чеслав Михневич не слишком доволен поступком защитника.

Ситуация с Шабановым? Будем разговаривать с ним на эту тему. Я не говорю, что он сделал что-то плохое, однако такая ситуация всегда неудобна. Некоторые игроки ушли в раздевалку, я узнал об этом по дороге на конференцию. Я понимаю разочарование игрока, видно было, что ему не все равно. В дальнейшем я буду говорить с игроками, чтобы не было подобных ситуаций. Нам такой театр не нужен, – сказал тренер.

По мнению Михневича, Шабанов слишком критически отнесся к ситуации и проявил слабость перед соперником, чего делать ни в коем случае нельзя.