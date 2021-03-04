В среду, 3 марта, лидер польской Экстраклясы уступил в родных стенах Пясту в четвертьфинале турнира. Украинцы Артем Шабанов и Назарий Русин приняли участие в поединке.

Источник: 24 канал

Защитник Артем Шабанов вышел в старте хозяев и уже на 8-й минуте принял участие в голевом эпизоде. Украинец прервал головой подачу в штрафную. Хотя с первой волной атаки оборона Легии справилась, но все завершилось голом футболиста Пяста Якуба Сверчока.

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На 61-й минуте в игру вступил Назарий Русин, а вскоре Легия возобновила паритет. Однако последнее слово было за гостями. Шабанов неудачно сбросил на Матеуша Вьетеску, который застыл в полу позиции. Этим сполна воспользовался португалец Тьяго Алвеш – он реализовал выход один на один с вратарем и вывел Пяст в полуфинал.

Шабанов тяжело переживал результативную ошибку и долго оставался лежать на газоне после поединка. Подбодрить украинца решил соперник – испанский легионер команды из Гливице Жерар Бадия.

Обзор матча

Кубок Польши, 1/4 финала

Легия – Пяст 1:2

Голы: Рафаэль Лопес, 66 – Сверчок, 8, Тьяго Алвеш, 78.