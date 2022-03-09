Игрок "горняков" опубликовал видео, на котором российские военные уничтожили автомобиль с мирными жителями в Киевской области. Мудрик иронически процитировал мантру русской пропаганды о якобы выстрелах исключительно по военным объектам.

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"Только по военным объектам, значит, работает "рузький" народ на спецоперации в Украине? Откройте глаза, зомбиленд! Или єто уже не лечится?" – написал Мудрик.

Ранее представители окупантов неоднократно заявляли, что гражданское население не подвергается атакам российской армии.