Как рассказал молодой талант, по приезду в сборную Андрей Шевченко его тепло поздравил, но особых установок не давал. Впрочем, дополнительных слов для мотивации тогдашнему наставнику искать не приходилось, ведь футболист сам понимал всю ответственность.

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Мандраж был, у меня аж сердце выскакивало. Такой уровень, играют лучшие, а ты попадаешь сюда. Это мандраж вместе с радостью, потому что ты попал в такую команду и хочешь еще большего,

– рассказал Трубин.

Также Анатолий отметил высокую интенсивность вратарских тренировок в национальной команде. Тренировки перед играми сборных не отличаются от сборов перед сезоном.

Напомним, Трубин на старте сезона получил травму, поэтому еще не приезжал в сборную после того, как ее возглавил Александр Петраков.