Главным тренером сборной Сербии назначен Драган Стойкович.

Сборная Сербии объявила имя нового тренера национальной команды. Им стал 56-летний Драган Стойкович.

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Контракт нового функционера рассчитан на 3 года. Стойкович стал преемником Любиши Тумбаковича, под руководством которого "орлы" пролетели мимо Евро-2020: сначала проиграли квалификационную группу Украине и Португалии, а затем не справились с Шотландией в матчах на вылет. Место в Лиге В не спасло Тумбаковича от увольнения.

Свою игровую футбольную карьеру Стойкович провел, играя за Раднички, Црвену Звезду, Марсель, Верону и Нагоя Грампус. В составе сборной Югославии он провел 84 матча и забил 15 голов.

Тренерскую карьеру начал в Нагоя Грампус (2008-2013), а с 2015-го по 2019-й работал в китайском Гуанчжоу Фули.