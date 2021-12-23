По завершении сезона 2021/22 хавбек Шахтера Евгений Коноплянка станет свободным агентом. "Горняки" не собираются предлагать 32-летнему футболисту новый контракт.

Читайте также Луческу нашел замену Мыколенко – трансфер защитника сборной в Эвертон согласован

В текущем сезоне Коноплянка сыграл всего 47 минут. Итальянский наставник команды Роберто Де Дзерби большее внимание уделяет развитию Мудрыка и Соломона.

В донецком Шахтере Евгений зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Вряд ли какой-нибудь клуб будет готов платить столько денег футболисту, который в последние годы преимущественно был в лазарете или на скамье запасных.

Коноплянка перешел в Шахтер в 2019 году. В футболке "горняков" он провел 46 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.