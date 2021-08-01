Президент мадридского Реала Флорентино Перес готов отпустить практически любого футболиста, если получит за него хорошую финансовую компенсацию.

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Гарантии неприкосновенности имеют лишь голкипер Тибо Куртуа, звездный новичок Давид Алаба, хавбек Феде Вальверде, а также пара нападающих – Винисиус и Карим Бензема.

Следовательно, украинскому голкиперу Андрею Лунину придется смириться с ролью второго вратаря. Впрочем, его уверенная игра против Рейнджерса и хорошие сейвы убедили Карло Анчелотти как можно больше доверять украинцу место в основе. Скорее всего, Лунин будет играть в кубковых поединках и в матчах чемпионата с не слишком именитыми соперниками.

Что касается приобретений, то Реал сейчас интересует только одна цель – нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.