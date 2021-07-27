Гецко уверен, что опыт Селезнева стоит многого, и если ему удастся привести себя в оптимальную форму, то даже в Мынае, который далеко не фаворит чемпионата, ему удастся установить голевой рекорд чемпионата Украины.

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Вместе с тем он ожидает от Евгения голов с игры, а не с 11-метровой отметки, поскольку игрок уровня Селезнева должен поражать ворота соперника не только с пенальти.

Что касается рекорда результативности, то Селезнев прекрасно и сам понимает, что все в его руках. Мужик сказал – мужик сделал, в противном случае не нужно было возвращаться, – сказал Гецко.

Напомним, после скандального прощания с Колосом Евгений Селезнев присоединился к Мынаю. Для установления снайперского рекорда чемпионата Украины ему нужно забить еще 8 голов.