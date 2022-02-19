Селезнев пообещал завершить карьеру в случае провала Мыная
Источник:ютуб Мыная
Закарпатский Мынай после первой части сезона находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Клубу грозит понижение в классе по итогам сезона.
По мнению Евгения Селезнева, его команде по силам выбраться из сложной ситуации. Футболист еще не сказал последнее слово в футболе, а Мынай имеет ресурсы для дальнейшего прогресса.
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Если Минай не останется в УПЛ – я закончу карьеру. Мы вылезем. Кто еще так "возил" Динамо, как мы? Даже Шахтер так не играл,
– сказал звездный форвард.
В текущем сезоне 36-летний Селезнев принял участие в 16 матчах УПЛ. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Ранее он сообщал, что уже не мечтает стать лучшим бомбардиром истории чемпионата Украины. На первое место вышло желание сохранить Мынай в элитном украинском дивизионе.