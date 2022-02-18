В начале лета "сине-желтые" стартуют в Лиге наций. Напомним, команда Александра Петракова будет выступать в дивизионе В и попала в группу вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

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После двух выездных поединков против ирландцев (4 июня) и шотландцев (7 июня) Украина проведет две домашние встречи. Сначала примет Армению (11 июня), а затем Ирландию (14 июня). Оба домашних матча состоятся на "Арене Львов".

Заключительные туры запланированы на сентябрь: 23-го "сине-желтые" сыграют в Армении, а 26-го будут принимать Шотландию. Вероятно, с командой Стива Кларка мы встретимся в Киеве. Следует добавить, что уже 24 марта Украина и Шотландия сойдутся в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022. Противостояние состоится в Дублине.