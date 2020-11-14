Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет матч 5-го тура Лиги наций-2020 против команды Германии. Текстовую онлайн-трансляцию матча в немецком Лейпциге проведет Сборная 24.

Матч Лиги наций Германия – Украина начнется в 21:45. Об этом сообщает 24 канал.

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Сборная Украины перед игрой с Германией имеет кадровые проблемы. Через COVID-19 к игре готовились всего 20 футболистов.

13 ноября сборная Украины потеряла четырех игроков:

Андрея Ярмоленко

Виктора Цыганкова

Сергея Сидорова

Виктора Коваленко.

В Германии также кадровые проблемы. Из-за дисквалификации декабря пропускает Тони Кроос. Кроме того, поединок пропустят:

Лукас Клостерманн

Дракслер

Суат Сердар

Эмре Джан

Кай Гаверц

Пути команд пересекались семь раз. В четырех официальных встречах Германия праздновала победу. Еще два официальных поединка завершились вничью.

Германия и Украина делят второе место в группе. Победа позволит каждой сборной побороться за первое место в группе с Испанией. Если же игра завершится ничьей, а Испания победит Швейцарию, то "красная фурия" выиграет группу.

Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций