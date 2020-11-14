Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет матч 5-го тура Лиги наций-2020 против команды Германии. Текстовую онлайн-трансляцию матча в немецком Лейпциге проведет Сборная 24.
Матч Лиги наций Германия – Украина начнется в 21:45. Об этом сообщает 24 канал.
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Сборная Украины перед игрой с Германией имеет кадровые проблемы. Через COVID-19 к игре готовились всего 20 футболистов.
13 ноября сборная Украины потеряла четырех игроков:
- Андрея Ярмоленко
- Виктора Цыганкова
- Сергея Сидорова
- Виктора Коваленко.
В Германии также кадровые проблемы. Из-за дисквалификации декабря пропускает Тони Кроос. Кроме того, поединок пропустят:
- Лукас Клостерманн
- Дракслер
- Суат Сердар
- Эмре Джан
- Кай Гаверц
Пути команд пересекались семь раз. В четырех официальных встречах Германия праздновала победу. Еще два официальных поединка завершились вничью.
Германия и Украина делят второе место в группе. Победа позволит каждой сборной побороться за первое место в группе с Испанией. Если же игра завершится ничьей, а Испания победит Швейцарию, то "красная фурия" выиграет группу.
Германия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
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