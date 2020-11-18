Молодежная сборная Украины 17 ноября провела свой заключительный поединок в рамках отбора на Чемпионат Европы-2021. Подопечные Руслана Ротаня финишировали на третьей строчке и пропустят предстоящий турнир.

"Молодежка" сыграла 10 матчей в отборочном турнире, в пяти из которых победила, однажды сыграла вничью и четыре раза уступила – сообщает Сборная24.

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Гол ы

"Сине-желтые" отличились 17 голами. Лучшим бомбардиром команды стал Николай Кухаревич. Интересно, что нападающий львовского "Руха" провел в составе сборной лишь два заключительных поединка, однако этого оказалось достаточно для того, чтобы получить титул лучшего бомбардира.

По два результативных удара у Назария Русина, Даниила Сикана и Георгия Цитаишвили. Также голами отличались Дмитрий Топалов, Богдан Леднев, Ефим Конопля, Сергей Булеца, Богдан Милованов, Илья Шевцов, Владислав Бабогло и Евгений Исаенко.

Сборная на пути в Белфаст (фото – УАФ)

Тайм ы

Вторые половины встреч команды Руслана Ротаня были интереснее, чем первые. Это касается прежде всего голов – как забитых, так и пропущенных. До перерыва украинцы отличились 7 раз и пропустили лишь трижды. Во втором тайме наши забили 10 голов, однако пропустили 8 раз.

Игроки

Всего тренерский штаб привлек к матчам отбора 50 футболистов. Наибольшее количество игр имеет Владислав Дубинчак, который за время отбора успел сменить "Карпаты" на "Днепр-1". В активе флангового защитника – 8 поединков. Дубинчак также является лидером по количеству проведенных на поле минут – 682.

Владислав Дубинчак (фото – УАФ)

Возраст

Самым молодым игроком сборной в отборе стал днепрянин Егор Ярмолюк. На момент дебюта за "молодежку" парню исполнилось 16 лет и 258 дней. Этот показатель Егора оказался вторым в истории украинской молодежной сборной. Раньше Ярмолюка в команде U-21 свой премьерный поединок провел Дмитрий Чигринский в 2003 году – защитник "Шахтера" был младше почти на четыре месяца.

Противоположный показатель у игрока "Александрии" Тимура Стецкова, который получил звание самого старшего футболиста в команде Ротаня. На момент последнего матча за "молодежку" Тимуру исполнилось 22 года и 295 дней.

Капитан ы

Всего четверо футболистов выводили молодежную сборную на поле в качестве капитана. Евгений Чеберко перед вызовами в сборную успел сделать это 5 раз. Трижды с капитанской повязкой партнеров на поле выводил Сергей Булеца. Еще по разу в статусе капитана находились Ахмед Алибеков и Владислав Дубинчак.

Евгений Чеберко (фото – УАФ)

Пенальти

Украинцы трижды исполняли пенальти. Обидно, впрочем две попытки оказались неудачными. Николай Шапаренко не забил в ворота сборной Дании, а Евгений Исаенко ошибся на Мальте. Удачным и победным стал удар с отметки Сергея Булецы в битве с Румынией.

Предупреждения

Рефери 24 раза наказывал украинцев желтой карточкой. Парадоксально, но рекордсменом по этому показателю является нападающий Даниил Сикан – 3 предупреждения. В конце концов, в команде Ротаня все в порядке с дисциплиной – ни одного удаления за все отбор.

Города

Украинская "молодежка" пять домашних матчей провела в четырех локациях. Дважды ребята Ротаня гостили в Запорожье и еще по разу посетили Львов, Киев и Коваливку.

"Славутич-Арена" в Запорожье (фото – stadion.zp.ua)

Чемпион ы Петракова

Тренерский штаб молодежной сборной Украины использовал 12 футболистов, которые летом 2019-го стали творцами сенсации в Польше, где торжествовали на молодежном Чемпионате мира. Это Дмитрий Ризнык, Ефим Конопля, Сергей Булеца, Даниил Сикан, Георгий Цитаишвили, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Денис Попов, Максим Чех, Алексей Кащук, Владислав Супряга и Игорь Снурницын.