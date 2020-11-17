Во вторник, 17 ноября, бывшему игроку сборной Украины Роману Зозуле исполняется 31 год. О первых шагах нападающего в футболе рассказывает его детский тренер Виктор Гороза.

Первым тренером Романа Зозули принято считать Юрия Шевченко. Вскоре парень попал к Виктору Горозе, у которого воспитывался три года. В своих воспоминаниях для Сборная24 тренер рассказывает о начале пути Зозули и присоединяется к поздравлениям.

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"Роман у меня занимался с семи до девяти лет, – рассказывает наставник. – Уже в том возрасте было заметно, что из парня вырастет настоящий футболист. Мама часто меня спрашивала: "Виктор Григорьевич, он будет играть?" Я всегда отвечал утвердительно и добавлял: "Вспомните мои слова". Мама Романа сильно переживала за сына. Мальчик также жил футболом. Когда команда проигрывала, то Рома плакал. Меня поражал его сильный спортивный характер. Кроме того, он ни одной тренировки не пропускал. Покажешь упражнение или дашь какую-то задачу – Зозуля все выполняет. После тренировок оставался... Настоящий фанат!"

В динамовской школе существовало правило, согласно которому один тренер периодически передает своих подопечных другому. Виктор Гороза признается, что даже поссорился из-за этого с руководством, а потом вообще ушел из "Динамо". Поэтому, Зозуля сначала попал в руки к Владимиру Новиченко, а затем к Александру Лысенко.

"Роман был настойчивым и он традиционно играл в атаке, хотя я позволял ему выполнять функции свободного художника. Иногда парень оказывался в любой части футбольного поля", – вспоминает Гороза. Детский тренер также отмечает скорость Зозули и говорит, что научить этому очень сложно. "Роман имел вражденную скорость. Вы можете работать над техникой, физическими качествами, выносливостью. А скорость – это природный дар. И этим даром Зозуля обладал. Также он был сообразительным, хорошо видел поле. А потом набивал мяч больше всех в классе", – рассказывает наставник.

Фото – ФК "Альбасете"

Игра Романа головой – отдельная история. Тренер отмечает тот факт, что Зозуля был немного ниже сверстников, однако классно играл на втором этаже. Виктор Гороза рассказывает, как неоднократно ездил за границу и обращал внимание на игру головой местных молодых футболистов. Поэтому в своей работе делал акцент на этих навыках. "Почти каждое наше занятие мы начинали с отработки игры головой. В таком маленьком возрасте нагрузки должны быть порционными и сдержанными. Поэтому мы больше отрабатывали жонглирование, чем сами удары. Роман, кстати, тогда была не лысым, а имел красивые кудри на голове" – улыбается Виктор Григорьевич.

По словам Виктора Горозы, будущий футболист сборной Украины неплохо учился в школе. "Рома был "хорошистом". Каждую неделю я проверял дневники ребят. Не хотел, чтобы из-за футбола у детей ухудшалось обучения. Но я никогда детей не гонял и не кричал на них. Максимум – подсказывал или повышал голос. Я хотел, чтобы дети импровизировали на поле. В того же Зозули никогда с этим проблем не было", – отмечает тренер. Виктор Григорьевич признается, что всегда очень радуется успехам подопечного, хотя редко видит Романа. Однако даже через много лет не скрывает и говорит, что сильно гордится своим воспитанником.