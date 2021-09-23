Сборная Украины стала на сторону Петракова: Малиновского обвинили в "не пацанском" поведении

Игроки сборной Украины поддержали Александра Петракова и не будут его просить вернуть в команду Руслана Малиновского. По мнению игроков, лидер Аталанты поставил себя выше коллектива.

По словам Сергея Болоникова, игроки сборной Украины в конфликте Петракова с Малиновским стали на сторону тренера. По мнению лидеров команды, Руслан не должен был покидать лагерь сборной до матча с Чехией, как это планировалось ранее.

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Игроки в этой ситуации на стороне Петракова, потому что Малиновский поставил себя выше других, уехав со сборной перед матчем с чехами. Почему другие так не сделали, кроме игроков Динамо и Шахтера? За Караваева вступились, он не скандалил с Петраковым, а просто ошибся в матче с казахами. Некрасиво отцеплять игрока из-за ошибки,

– рассказал Болотников.

Напомним, Руслан Малиновский в матчах против Казахстана и Франции выходил только на замену и суммарно сыграл 33 минуты. Перед товарищеским матчем против Чехии хавбек решил вернуться в лагерь Аталанты.

После этого Александр Петраков решил не вызывать Малиновского на октябрьские матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.