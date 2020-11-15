Ключевые игроки сборной Украины получили повреждения в матче с Германией: имена
Медицинский штаб сборной Украины работает над восстановлением Александра Зинченка и Руслана Малиновского. Игроки получили повреждения в игре с Германией в Лиге наций.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
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В Зинченко – ушиб бедра, а у Малиновского – пубалгия (повреждение паха). Медики национальной команды прогнозируют, что игроки смогут восстановиться к матчу со Швейцарией, который состоится 17 ноября.
Известно также, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не планирует довызывать новых игроков к матчу со Швейцарией.
Украина – Германия: хронология
- Встреча началась с гола Яремчука, который здорово распорядился мячом в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Нойера.
- Однако еще в первом тайме хозяева усилиями Сане и Вернера успели выйти вперед, а во втором тайме нападающий "Челси" оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.
- Украинцы во втором тайме трижды попали в штангу ворот немцев, но забить второй гол так и не сумели.
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