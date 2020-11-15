Медицинский штаб сборной Украины работает над восстановлением Александра Зинченка и Руслана Малиновского. Игроки получили повреждения в игре с Германией в Лиге наций.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Смотрите также Александр Зинченко после матча с Германией Люди желают мне и моей семье смерти

В Зинченко – ушиб бедра, а у Малиновского – пубалгия (повреждение паха). Медики национальной команды прогнозируют, что игроки смогут восстановиться к матчу со Швейцарией, который состоится 17 ноября.

Известно также, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не планирует довызывать новых игроков к матчу со Швейцарией.

Украина – Германия: хронология