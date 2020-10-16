Историческая победа над Испанией поднимет сборную Украины в рейтинге ФИФА
22 октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды.
Твитер-аккаунту MisterChip уже сейчас известно расположение команд.
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Украина после матчей с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0) поднялась на одну строчку и теперь занимает в рейтинге 23 позицию, имея в активе 1539 баллов. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места:
- Нидерланды – 15 (-2);
- Австрия – 25 (+1).
Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции:
- Испания – 6 (+1);
- Германия – 14 (0);
- Швейцария – 15 (+1).
Обновленный рейтинг ФИФА:
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