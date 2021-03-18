Сборная Франции обнародовала список игроков – Дешам вызвал 26 футболистов
Первым соперником сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 станет французская команда. Матч состоится в Париже 24 марта.
Источник: официальный твитер сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал на будущий сбор 26 футболистов. После поединка с Украиной французы встретятся с Казахстаном (28 марта) и Боснией и Герцеговиной (31 марта).
Читайте также Казахстан объявил состав на Украину – в списке есть наши земляки
Вратари: Ареола, Льорис, Меньян, Манданда.
Защитники: Динь, Дюбуа, Люка Ернандес, Кимпембе, Лангле, Ферлан Менди, Павар, Варан, Зума.
Полузащитники: Канте, Ндомбеле, Погба, Рабио, Сиссоко.
Нападающие: Бен-Йеддер, Коман, Усман Дембеле, Жиру, Гризманн, Лемар, Марсьяль, Мбаппе.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter