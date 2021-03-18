Наставник казахов Талгат Байсуфинов определился со списком игроков, вызванных на ближайшие матчи сборной. Всего в перечне 30 футболистов.

Источник: сайт Федерации футбола Казахстана

Тренировочный сбор казахов стартует 21 марта в Нур-Султане. Матч против сборной Франции состоится 28 марта на стадионе "Астана Арена", а уже через три дня сборная Казахстана приедет в Киев, где сыграет на НСК "Олимпийский".

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Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабасы), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Олжас Керимжанов (Туран), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори, Армения), Дмитрий Шомко (Ротор, Россия), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы).

Полузащитники: Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе).

Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий).

Также тренерский штаб сборной Казахстана объявил и резервный состав, куда попал украинец с казахским паспортом киевлянин Дмитрий Непогодов, выступавший в свое время за французский Марсель и донецкий Металлург. Стоит добавить, что уроженец Луганска Сергей Малый включен в основной список.

Резервные игроки сборной Казахстана:

Вратарь: Дмитрий Непогодов (Астана).

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба – Шахтер), Багдат Каиров (Ордабасы), Алибек Касым (Кызыл-Жар СК);

Полузащитники: Юрий Перцух (Актобе), Аслан Дарабаев (Каспий), Акмаль Бахтияров (Жетысу).

Нападающие: Роман Муртазаев (Астана), Оралхан Омиртаев (Тобол).