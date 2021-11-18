Свое свободное время футболист пытается проводить с дочерью Евой. Похоже, что гол папы в ворота Боснии не поразил ребенка.

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В своем инстаграмме Зинченко опубликовал фотографию, где Ева показывает ему средний палец.

На что папа наиграл, то и получил,

– с юмором подписал фото футболист.

Напомним, уже в скором времени, 26 ноября, сборная Украины узнает соперника в плей-офф отбора на чемпионат мира. Матчи состоятся в марте, поэтому сейчас Зинченко имеет возможность полностью сконцентрироваться над возвращением в основу Манчестер Сити.