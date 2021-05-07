Очередной тренировочный сбор стартует 24 мая. Продлится он до 3 июня.

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В его рамках "молодежка" примет участие в Турнире Валерия Лобановского (начнется 26 мая), а затем проведет спарринг в Турции (2 июня).

Наставник "сине-желтых" Руслан Ротань на второй в этом году этап подготовки вызвал 24 футболистов.

Вратари: Валентин Моргун (Динамо), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко, Даниил Скорко (все – Динамо), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Максим Таловеров (Динамо, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Михаил Мудрик (Шахтер), Богдан Билошевский (Десна), Олег Очеретько (Мариуполь), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – Динамо), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер), Николай Кухаревич (Рух).

Резервный список

​Дмитрий Мацапура (Заря), Марк Мампасси (Мариуполь), Игорь Снурницин (Олимпик), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – Динамо Киев), Даниил Кравчук (Ворскла), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – Колос), Артур Ременяк (Львов), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – Рух), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).