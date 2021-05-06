За главную команду страны Рыкун провел 8 матчей. Только два из них были официальными.

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Дебютировал Александр в сине-желтой футболке в далеком 2002-м. Леонид Буряк вызвал 23-летнего полузащитника на поединок в Осаке со сборной Японии. На старте второго тайма Рыкун заменил другого одаренного сборника Сергея Закарлюку. Украинцы проиграли 0:1, а само противостояние не запомнилось чем-то чрезвычайным. Наиболее красноречивый факт – Рыкун стал первым игроком мариупольского Металлурга, который сыграл за сборную Украины.

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Следующего матча за сборную Рыкуну пришлось ждать ровно два года – Олег Блохин вызвал уже игрока Днепра на спарринг с Македонией (0:1). Александр отыграл весь поединок, однако остался в тени. Наша сборная впервые проиграла при Блохине, а после игры все только и говорили о разбитом лице Андрея Шевченко и о том, как форвард Милана покидал поле со скандалом.

Фото Getty Images

Через месяц Рыкун провел свою третью игру за национальную команду – в Киеве гостила Словакия (1:1). Александра заменили в перерыве, а саму встречу можно считать знаковой только потому, что в тот вечер свой единственный гол за сборную забил Олег Венглинский. Вскоре Рыкун мог провести еще один матч за главную команду страны, однако отказался выходить на замену в компенсированное время на "Стад де Франс" против французов

Это товарищеский матч, мы проигрываем 0:1. Что я могу сделать за три добавленные минуты? Немного заиграло самолюбие. Блохину ответил, что не могу выйти. Он позвал Венглинского, Олег вышел на 90-й минуте. Если бы это был отборочный матч, то я бы себе такого не позволил, – рассказывал потом Александр Валерьевич в интервью champiom.com.ua.

Впрочем, через пять месяцев Рыкун вернулся в команду Блохина и сделал это величественно. Он вышел на замену в поединке, который можно смело называть не только лучшим для самого Александра, но и для украинской сборной. "Сине-желтые" эффектно победили турок в Стамбуле 3:0, а игра Рыкуна заслуживала разнообразных эпитетов – от магической до уникальной. Достаточно взглянуть на две передачи-произведения искусства. Одна из них стала голевой.

После этого карьера Рыкуна в сборной двигалась по нисходящей. Вслед за яркой вспышкой на "Шюкрю Сараджоглу" были 8 минут в победной игре отбора на ЧМ-2006 против Албании (2:0), а также три спарринга, в которых украинцы также торжествовали: над Сербией и Черногорией 2:1 (57 минут), Японией 1:0 (46 минут) и Азербайджаном 6:0 (46 минут). На последний поединок, состоявшийся в 2006 году, Рыкун приехал в статусе игрока Металлиста.

Фото Николая Бочка

На послематчевой пресс-конференции Олег Блохин был традиционно красноречивым и по-особому охарактеризовал будущее 28-летнего Рыкуна в национальной команде.

Думаю, что это еще не тот Рыкун, которого мы помним, но, вместе с тем, это уже и не тот Рыкун, которого мы видели перед самым его уходом из Днепра. Рассчитываю ли я на него в дальнейшем? А кто его знает... Посмотрим.

Далее были скандалы, которые чередовались с гениальной игрой и сравнениями с Зинедином Зиданом от партнеров и тренеров Рыкуна. Однако в футболке сборной Александр Валерьевич на поле больше не выходил.