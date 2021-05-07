Черговий тренувальний збір стартує 24 травня. Триватиме він до 3 червня.
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У його рамках "молодіжка" візьме участь у Турнірі Валерія Лобановського (розпочнеться 26 травня), а згодом проведе спаринг у Туреччині (2 червня).
Наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань на другий у цьому році етап підготовки викликав 24 футболістів.
Воротарі: Валентин Моргун (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка).
Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко, Данило Скорко (всі – Динамо Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва – Маріуполь), Олександр Мельник (Олександрія), Максим Таловєров (Динамо, Чехія).
Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі – Дніпро-1), Данило Алефіренко (Зоря Луганськ), Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Богдан Білошевський (Десна Чернігів), Олег Очеретько (Маріуполь), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).
Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва – Динамо Київ), Данило Сікан (Маріуполь), Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Микола Кухаревич (Рух Львів).
Резервний список
Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Марк Мампассі (Маріуполь), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Микола Михайленко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Дмитро Шамич, Євгеній Ісаєнко (обидва – Колос Ковалівка), Артур Ременяк (Львів), Ростислав Лях, Остап Притула, Іван Литвиненко (усі – Рух Львів), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків).