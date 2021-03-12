Статистический портал InStat Index объявил итоги противостояния Ромы и Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде уступил Роме со счетом 0:3.

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Лучшим игроком "горняков" стал бразильский защитник Додо. Рейтинг эффективности его игры составил 301 балл. В активе бразильца за 90 минут было 69 ТТД с браком 12%, шесть выигранных единоборств, четыре отбора, пять перехватов, семь подборов и одна острая передача.

В тройку лучших игроков Шахтера также вошли Николай Матвиенко (299) и Алан Патрик (287). Лучшим игроком матча стал нападающий "волков" Эль-Шаарави (365).

Ответный матч состоится уже через неделю, 18 марта.