По мнению защитника Шахтера Николая Матвиенко, тренерский фактор Паулу Фонсеки сыграл ключевую роль в противостоянии с римлянами.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал разгромный проигрыш в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

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"Соперник хорошо нас изучил и перекрыл. Паулу Фонсека хорошо нас знает, поэтому и были трудности. Мхитарян? Это квалифицированный игрок, футболист очень высокого уровня. Генрих постоянно просит вперед, тем самым дергает нашу оборону, оттягивает", – сказал футболист.

Также он объяснил провал "горняков" и два быстрых гола.

Что стало причиной двух голов за 4 минуты? Не знаю. Возможно, немного выключились, расслабились. Какая-то недоконцентрация. Насколько я понял, во время второго гола Исмаили подумал, что свистнут фол. А третий – наша давняя проблема, стандарты", – добавил Матвиенко.

Ответный матч между Шахтером и Ромой состоится в следующий четверг, 18 марта.