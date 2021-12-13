В неудобном положении Специя оказалась на старте поединка. Угловой на 6-й минуте завершился взятием ворот. Игроки гостей дважды проиграли верховую борьбу в штрафной. Как следствие, свободный Темми Абрахам головой сбросил на Криса Смоллинга, а тот поразил цель.
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Второй гол римляне забили почти сразу после замены Коваленко – отличился Рожер Ибаньес. Что касается Виктора, то портал WhoScored оценил его средним баллом 6,31 (шестой результат в команде).
После поражения Специя идет на 17-й строчке Серии А с 12 очками.
Чемпионат Италии, 17 тур
Рома – Специя 2:0
Голы: Смоллинг, 6, Ибаньес, 56.