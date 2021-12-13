Сезон 2021/22 Коваленко проводит в аренде в Специи. Ему быстро удалось стать одним из лидеров команды. Выступлениями украинца довольны как представители клуба, так и он сам.

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Уйти в аренду футболиста убедил президент Аталанты Антонио Перкасси. В новой команде всегда возникают трудности, но в Специи дела наконец-то пошли хорошо.

"Теперь все идет наилучшим образом. У главного тренера Специи Тьягу Мотты разные важные идеи, это мотивирует вас. Я не думаю, что я сделал неправильный выбор.

Лига чемпионов уникальна, я хотел бы снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в Специю может только помочь мне, я должен добиться успеха. В предстоящем матче с Ромой мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение", – сказал Коваленко.

После 16 туров Серии А Специя имеет в активе 12 очков и находится перед зоной вылета. Сегодня, 13 декабря, команда украинца на выезде сыграет против Ромы, начало матча – в 21:45.