У незручному становищі Спеція опинилася на старті двобою. Кутовий на 6-й хвилині завершився взяттям воріт. Гравці гостей двічі програли верхову боротьбу у штрафному майданчику. Як наслідок, вільний Теммі Абрахам головою скинув на Кріса Смолінга, а той вразив ціль.

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Другий гол римляни забили майже одразу після заміни Коваленка – відзначився Рожер Ібаньєс. Щодо Віктора, то портал WhoScored оцінив його середнім балом 6,31 (шостий результат у команді).

Після поразки Спеція йде на 17-й сходинці Серії А з 12 очками.

Чемпіонат Італії, 17 тур

Рома – Спеція 2:0

Голи: Смоллінг, 6, Ібаньєс, 56.